Manchester United Kein Verbot! Erik ten Hag könnte Ajax-Spieler verpflichten

Erik ten Hag tritt im kommenden Sommer die Nachfolge von Ralf Rangnick bei Manchester United an. Dem niederländischen Trainer wird Interesse an dem Kauf von Ajax-Schützlingen nachgesagt. Ausgeschlossen ist nicht, dass ihm Spieler aus Amsterdam in die Premier League folgen.