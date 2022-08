Manchester United Kevin Trapp winken 44 Millionen Euro bei Manchester United

Wie Sport1 in Erfahrung gebracht haben will, bietet Englands Rekordmeister zehn bis elf Millionen Euro Jahresgage. Beim laut kicker angedachten Vierjahresvertrag würden so bis zu 44 Millionen Euro in Trapps Taschen wandern können.

Der ehemalige PSG-Keeper soll von der Offerte aus der Premier League durchaus angetan sein. Allerdings ist fraglich, ob Eintracht Frankfurt seinen Führungsspieler und sicheren Rückhalt kurz vor dem Ende der Transferperiode ziehen lässt. Trapps Arbeitspapier bei den Hessen ist noch knapp zwei Jahre gültig.