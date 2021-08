Manchester United : Kieran Trippier zu teuer! Manchester United plant rechts hinten um

Manchester United wollte in diesem Sommer eigentlich Kieran Trippier zurück nach England holen. Sein derzeitiger Klub, Atletico Madrid, verlangt jedoch 34 Millionen Pfund für den Verteidiger. Zu viel für die Red Devils, die in ihrem Kader bereits eine Lösung für ihr Problem gefunden haben.

Der Portugiese war im letzten Jahr an den AC Milan ausgeliehen und überzeugte auch dort in der Rückrunde mit starken Leistungen. Aus diesem Grund wollten die Lombarden Dalot in diesem Sommer für ein weiteres Jahr ausleihen, was von ManUtd abgelehnt wurde.

Diogo Dalot stellt für Manchester nicht nur die günstigere, sondern auch die aussichtsreichere Lösung dar. Der 22-Jährige ist deutlich jünger als Kieran Trippier und kann sich im Austausch mit Aaron Wan-Bisska auf seiner Position ganz entspannt weiterentwickeln.