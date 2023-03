"Klappe halten": Alejandro Garnacho kassiert Kritik nach Stichelei gegen Barça

Alejandro Garnacho und Manchester United besiegten in der Zwischenrunde der Europa League den FC Barcelona - Foto: / Getty Images

Alejandro Garnacho stichelte nach dem Sieg von Manchester United über den FC Barcelona in der Zwischenrunde der Europa League gegen die Katalanen. Nun bekommt der 18-Jährige die Quittung.

"Garnacho ist unhöflich, nicht sehr bescheiden", poltert der ehemalige argentinische Nationalspieler Carlos Morete (71) gegen den Youngster. "Ich hoffe, dass er die Klappe hält und keinen Unsinn mehr von sich gibt. Er muss noch viel lernen."

Was war passiert? Garnacho postete nach dem 2:0-Erfolg über Barça im Old Trafford: " Die große Mannschaft zieht in die nächste Runde ein." Dazu postete er ein Foto, auf dem er die Jubelpose von Barça-Star Pedri nachahmte.

Für Morete, der in seiner aktiven Laufbahn unter anderem für Las Palmas und den FC Sevilla in Spanien und die Boca Juniors in seiner argentinischen Heimat spielte, ist die Stichelei gegen Barça und Pedri ein No-Go: "Sie haben gegen Barça gespielt, nicht gegen Getafe."