Manchester United : Klub-DNA aufsaugen: Rangnick vor Dinner mit Sir Alex Ferguson

Vor seinem ersten Spiel gegen Crystal Palace erinnerte Rangnick daran, dass nicht sofort Wunder von ihm und seinen Mannen erwartet werden dürfen. "Ich kann von ihnen keine Dinge verlangen, die sie im Moment nicht liefern können. Ich muss sie nehmen und akzeptieren, wo sie gerade sind."

Der frühere Leipziger lässt seine Teams zwar gerne hoch attackieren, bittet für seine Systemumstellung aber erst einmal um Geduld. "Ich kann die Spieler, die wir haben, nicht in die Pressing-Monster verwandeln, die ich in zwei, drei oder vier Wochen gerne hätte." Etwas Ähnliches hätte Jürgen Klopp nach seiner Ankunft beim FC Liverpool versucht, was in einer großen Verletzungsmisere endete.