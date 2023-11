Klub-Legende rechnet mit Manchester United-Profis ab: "Kein Kampfgeist"

Bei United-Fans war Nani stets Publikumsliebling, was vermutlich auch an seiner Bilanz und den Erfolgen im Trikot der Red Devils liegt. In 240 Spielen kam er auf 41 Tore und 71 Vorlagen. Dazu gewann er sämtliche Titel mit dem Klub.

Von dem Glanz, den seine Mannschaft einst im Old Trafford, dem "Theatre of Dreams", versprüht hatte, ist inzwischen wenig zu spüren. In der Premier League steht man derzeit nach zehn Spielen (fünf Siege und fünf Niederlagen) auf Rang acht. Den Tiefpunkt setzte es am Mittwoch im Carabao Cup gegen Newcastle United, wo man zuhause mit 0:3 abgefertigt wurde.

Nani: "Sie sind alle technisch begabt, aber …"

Nani nach dem Spiel: "Als wir noch bei Manchester spielten, war eines der Dinge, die den Verein ausmachten, dass man 15 oder 10 Minuten vor Schluss mit 0:3 hinten liegen konnte, und dann hat man gesehen, was mentale Stärke bedeutet. Da geht es nicht mehr um Talent, sondern darum, den Ball ins Tor zu schießen. Das haben wir getan, wir haben getan, was nötig war."