Klub-Legenden rechnen mit Manchester United ab: "Peinlich und wirklich schrecklich!"

Zwei Niederlagen zum Champions-League-Auftakt, vier Niederlagen in der Premier League: Hinter Manchester United liegt der schlechteste Saisonstart seit 34 Jahren. Gegen Galatasaray konnte das Team von Erik Ten Hag erneut nicht überzeugen, und musste sich im Anschluss an die Partie mächtig Kritik anhören.

Scholes über Lindelöf und Varane: "Waren so faul und so schwach"

Für ihn sei der Auftritt dem Wettbewerb nicht würdig, stellte der 44-Jährige klar: "Das ist peinlich. Das ist die Champions League, das ist kein Schulfußball oder so. Das fehlende Positions- und Raumgefühl wird auf diesem Niveau bestraft, und das hat Galatasaray heute Abend getan."

In die gleiche Kerbe schlägt auch Ex-United-Mittelfeldmotor Paul Scholes, der sogar auf einzelne Spieler geht: "Lindelöf und Varane waren so faul, so schwach und wir wissen alle, was dem Torwart passiert ist." Onana hatte mehrfach überfordert ausgesehen, vor allem aber einen katastrophalen Pass gespielt, der letztlich zum Elfmeter und der Roten Karte für Casemiro gesorgt hatte.

Scholes kritisiert weiter: "Ehrlich gesagt, ist das ein schockierendes Ergebnis für United. Es ist wirklich schlecht. Das erste Heimspiel in der Champions-League-Gruppenphase zu verlieren, nachdem man auch das erste Auswärtsspiel verloren hat, ist wirklich schrecklich." Am Samstag haben die Red Devils gegen den FC Brentford (16 Uhr) die Chance, wieder in die Spur zu finden und sich zumindest in der Premier League aus der unteren Tabellenhälfte zu spielen.

