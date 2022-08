Premier League Kritik an Manchester United: "Antony nicht mal annähernd so viel wert"

Manchester United hat Antony am Dienstag zum teuersten Spieler des Sommers gemacht. In den Niederlanden sieht man den Deal äußerst kritisch.

Ajax Amsterdam musste sich dem Werben von Manchester United um Antony am Ende hingeben. Alfred Schreuder kritisierte die absurde Summe, die der englische Rekordmeister für Antony ausgibt. Es gehe sowieso nur noch ums Geld, sagte der Ajax-Trainer.

Unterstützung bekommt Schreuder von einem Landsmann. Marco van Basten kann dem Antony-Deal in seiner Höhe ebenfalls wenig abgewinnen. "Ist er diese Summe wert? Nein, er ist nicht mal annähernd so viel wert. Er hat noch nichts bewiesen. Sicher, er hat einige gute Spiele gemacht, aber er war in den letzten zwei Jahren nicht sehr effektiv", sagte van Basten bei Ziggo Sport.