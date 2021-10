Manchester United : Kurzzeit-Benzema-Backup: Edison Cavani im Winter zu Real Madrid?

Karim Benzema trifft derzeit wie am Fließband. Dennoch soll sich Real Madrid mit einer Verpflichtung von Edinson Cavani beschäftigen.

Diese Rolle würde er wohl auch bei Real hinter Karim Benzema einnehmen, sollte er im Januar die Farben wechseln. Was gegen einen Wechsel Cavanis an die Concha Espina spricht: Real hat mit Luka Jovic (23) und Mariano Diaz bereits zwei Backups für Benzema in seinen Reihen. Allerdings konnte bisher keiner der beiden die Erwartungen erfüllen.

Cavani wäre wohl nur eine kurzfristige Lösung. Nach wie vor steht eine Verpflichtung von Mbappe auf der To-do-Liste von Florentino Perez. 2022 läuft der Vertrag des Franzosen aus. Verlängert er diesen nicht, kann er ablösefrei zu Spaniens Rekordchampion wechseln.