"Das ist Müll": Vereinslegende rechnet mit Manchester United ab

Manchester United befindet sich sportlich in einer schwierigen Phase. In der Premier League droht man die Spitzengruppe aus den Augen zu verlieren. Vor allem die Auftritte in der Champions League sind besorgniserregend. United-Legende Paul Scholes (49) geht mit der Mannschaft hart ins Gericht und rechnet mit den Spielern ab.

2:3-Niederlage gegen Galatasaray Istanbul, 3:4-Niederlage gegen den FC Kopenhagen, 3:3-Remis gegen Galatasaray und schließlich die 0:1-Pleite bei Newcastle United. In den wichtigen Spielen scheitert Manchester United regelmäßig, das Champions-League-Aus droht. In der Premier League läuft man Gefahr, den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren.

Nun rechnet United-Legende Paul Scholes mit dem kriselnden Klub ab. Scholes, der von 1994 bis 2013 716 Spiele für United machte, sagte in seiner Rolle als TV-Experte beim Sender TNT: "Das ist Müll! Sie sind im Moment eine schlechte Fußballmannschaft!" Der ehemalige Mittelfeldstar war gar nicht mehr zu bremsen: "Es gibt zu viele faule Spieler in der Mannschaft – damit kann man nicht durchkommen."

Scholes nimmt sich Rashford und Fernandes zur Brust

In seiner Karriere stand Scholes selbst für eben das, was er bei der aktuellen United-Mannschaft vermisst: Arbeitswille. Hauptopfer seiner Kritik waren insbesondere Marcus Rashford (26) und Bruno Fernandes (29).

Paul Scholes spricht Klartext zu Manchester United - Foto: David Ribeiro / Dreamstime.com

Rashford, der in der vergangenen Saison 17 Tore in 35 Ligaspielen machte, hat in dieser Spielzeit noch nicht daran anknüpfen können (2 Tore in 13 Partien). "Worüber ist er überrascht?", fragte Scholes, als Rashford sich über seine Auswechslung gegen Newcastle ärgerte. "Er hat der Mannschaft mehr geschadet als genutzt."

Was Scholes bei Fernandes fehlt

Laut Scholes behindert das Fehlen einer festen Position für den Portugiesen die United-Mannschaft. "Ich sehe ihn als Nummer 10, das ist seine beste Position", sagte Scholes. "Wo war er heute Abend? Er war nie auf dieser Position. Ich würde gerne vor einem Spiel in der Kabine sein und sehen, was der Trainer von ihm verlangt."

Verwendete Quellen

TNT