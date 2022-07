Premier League Legenden-Rückendeckung: Marcus Rashford braucht Liebe und Aufmerksamkeit

Dwight Yorke legt Marcus Rashford nahe, seine Wechselabsichten beiseite zu legen und unter Erik ten Hag einen neuen Anlauf bei Manchester United zu nehmen.

"Wenn ich mir anschaue, was Rashford in die Mannschaft einbringt, dann ist er zunächst einmal ein Junge aus der Gegend, der schon seit seiner Kindheit im Verein ist", erklärt Yorke in einem Interview auf der Vereinshomepage. "Er ist sehr leidenschaftlich für den Verein. Er ist schnell, kann an Verteidigern vorbeiziehen, er kann Tore schießen, er kann kreativ sein."