Manchester United : Liebescomeback: Ist Marcus Rashford wieder mit seiner Jugendliebe liiert?

Die 24-jährige Lucia Loi wurde am 3. Januar nach der 0:1-Niederlage Manchesters gegen die Wolverhampton Wanderers im Auto von Marcus Rashford gesehen. Das Duo soll sich schon in der Vorweihnachtszeit und damit acht Monate nach der Trennung näher gekommen sein.

In den letzten Jahren verpasste Lucia kaum eine Partie Rashfords. So war sie eine der zahlreichen englischen Partnerinnen, die die Spieler der Three Lions bei ihrem WM-Lauf 2018 in Russland bis ins Halbfinale pushten.