Ex-CR7-Mitspieler Louis Saha : United-Jungstars sollten "Klappe halten" und auf Cristiano Ronaldo hören, sagt ein CR7-Weggefährte

"Wenn ein Spieler das Recht hat, in der Umkleidekabine seine Meinung zu sagen, dann ist es Cristiano Ronaldo", sagte Saha, der fünf Jahre lang die Umkleidekabine mit Ronaldo teilte, gegenüber Genting Casino. "Viele dieser jungen Spieler müssen sich erst noch einen Namen im Fußball machen. Sie haben noch nichts bewiesen. Sie haben vielleicht ein paar Länderspiele, aber was haben sie gewonnen?"

Ronaldo war im vergangenen Sommer sensationell ins Old Trafford zurückgekehrt und ist mit 14 Toren in 22 Pflichtspielen absoluter Leistungsträger. Vor wenigen Tagen hatte sich der 36-Jährige in einem Interview an seine Mitspieler gewandt und ihnen nahegelegt, ihre Einstellung zu überdenken. Das sorgt seitdem für reichlich Gesprächsstoff.