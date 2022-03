Spaniens Nationaltrainer : Luis Enrique sagt Manchester United mit genervtem Statement ab

Manchester United sucht für die kommende Saison nach einem neuen Trainer, Luis Enrique gehört schon seit Längerem zu den Kandidaten – zumindest in den Medien. Er selbst reagiert genervt auf die ständigen Spekulationen.

In einer Mischung aus Aggressivität und Vehemenz hat Luis Enrique die Gerüchte zurückgewiesen, ab der kommenden Saison als neuer Trainer von Manchester United in der Verantwortung zu stehen.

"In Katar werde ich mit Spanien sein, was dann kommt, werden wir sehen", stellte Enrique während der Pressekonferenz vor dem Testspiel gegen Island (Dienstag, 20.45 Uhr) enerviert klar. "Haben Sie noch Zweifel? Muss ich es noch mehrmals wiederholen? Es gibt keine Aufgabe, die mich mehr fasziniert, als mein Land in Katar zu vertreten."

