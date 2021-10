Manchester United : Luke Shaw klärt auf: Wie Cristiano Ronaldo Manchester United veränderte

Luke Shaw ist der Meinung, dass Cristiano Ronaldo dem gesamten Umfeld von Manchester United schon früh in der Saison wichtige Lektionen in Sachen Professionalität mit auf den Weg gegeben hat. Der Superstar reißt vor allem seine neuen Teamkollegen mit.

"Es ist bekannt, was für ein Star er ist und was er in den letzten Jahren geleistet hat. Es ist einfach unglaublich, mit ihm in einer Umkleidekabine zu sein", schwärmt Shaw gegenüber BBC Radio 5 Live. "Man sieht, wie er sich verhält, wie professionell er ist. Es ist mir klar, warum er seit so vielen Jahren an der Spitze steht. Seine Mentalität ist unübertroffen. Ich denke, er hat das in und um die Umkleidekabine herum wirklich verbessert."