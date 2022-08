Manchester City Julian Alvarez geht als Gewinner aus Benefizspiel gegen den FC Barcelona hervor

Am Mittwochabend trennten sich der FC Barcelona und Manchester City in einer Partie, die der ALS-Forschung gewidmet wurde, 3:3-Unentschieden. Neben dem wohltätigen Zweck kann besonders Julian Alvarez (22) als Gewinner der Veranstaltung bezeichnet werden.

Julian Alvarez nutzte seine Gelegenheit und fiel durch hohen läuferischen Einsatz auf. Dazu erzielte er in der 21. Minute die schmeichelhafte Führung für den englischen Meister nach einem Fehler von Barcelonas Nummer zwei Inaki Pena.

Der Argentinier kam im Sommer von River Plate, hat bislang aber noch nicht den Weg in die Stammelf der Skyblues gefunden. Im Sturmzentrum steht ihm mit Neuzugang Erling Haaland (22) ein absolutes Schwergewicht in der Quere, weshalb er in der Premier League bislang nur auf mickrige 28 Einsatzminuten kommt.