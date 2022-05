Manchester United David Beckham wirbt für Verbleib von Cristiano Ronaldo

Manchester United taumelt beinahe stehend K.o. dem Saisonfinale entgegen. Für Vereinslegende David Beckham ein schwer zu ertragender Anblick. Der 47-Jährige hebt dennoch den Zusammenhalt im Klub hervor und hofft auf eine Besserung im nächsten Jahr. Mit Cristiano Ronaldo an Bord.

"Es ist ein hartes Ende der Saison, aber es ist das Ende der Saison", erklärte Becks am Rande des Grand Prix von Miami. "Ich bin mir sicher, dass viele Fans dafür dankbar sind, denn es war eine harte Zeit."

Mit dem 0:4 in Brighton hat United am Wochenende seine letzte Chance auf die Teilnahme an der Champions League verspielt. Ein weiterer Tiefpunkt für den renommierten Traditionsverein und Rekordmeister Englands.

David Beckham macht sich aber keine Sorgen um die Zukunft seines ehemaligen Klubs, da der Support nach wie vor groß ist. "Es gibt nicht viele andere Teams, die das durchgemacht haben, was sie in den letzten Jahren durchgemacht haben und immer noch ihr Stadion füllen." Bei seinem letzten Besuch im Old Trafford sei die Heimstätte wie gewohnt ausverkauft gewesen.