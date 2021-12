Manchester United : David De Gea offenbart Rangnicks Trainingsmethoden

Ralf Rangnick ist bekannt dafür, mit seinen Mannschaften hoch zu pressen. Für diese anspruchsvolle Spielweise muss in der Vorbereitung auf die Pflichtspiele der Grundstein gelegt werden. Der aktuelle Stammkeeper der Red Devils berichtet, wie dies in der Praxis aussieht.

"Wir haben natürlich hart trainiert. Es ist sehr intensiv, jede Trainingseinheit, jeder Moment mit ihm ist intensiv." Mit diesen Worten beschreibt David De Gea auf der Vereinswebsite die Anfangszeit mit seinem neuen Coach.

Rangnick wird seinem Ruf als Mann mit hohen Ansprüchen offenbar auch im Old Trafford gerecht: "Im Training und in den Spielen muss man jedes Mal 100 Prozent geben. Mal sehen. Es ist erst der Anfang, es sind ein paar Wochen vergangen, also schauen wir in die Zukunft."