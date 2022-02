Manchester United : Man United: Die Stars wollen Pochettino als Rangnick-Erbe

Nach dem Ablauf der aktuellen Saison wird Uniteds Interimstrainer Ralf Rangnick das Zepter an einen neuen Coach übergeben. Wer genau das Ruder in Manchester übernehmen wird, war bislang nur Spekulation. Die Spieler sollen sich aber längst auf einen Namen geeinigt haben.

Die Männer um Superstar Cristiano Ronaldo würden ab dem Sommer gerne von Mauricio Pochettino trainiert werden. Der Argentinier war in der Premier League bereits beim FC Southampton und den Tottenham Hotspur angestellt, was ihm in den Augen der United-Profis einen großen Vorteil gegenüber den anderen gehandelten Namen bringt.

Pochettino steht momentan als Cheftrainer von Paris Saint-Germain an der Seitenlinie, gilt dort jedoch nicht als unumstritten. Trotz der Transferoffensive im letzten Sommer tritt die Star-Truppe nicht so dominant auf wie erhofft. Sollten die Franzosen in der Königsklasse im Achtelfinale gegen Real Madrid scheitern, könnte Pochettino sogar schon im Frühjahr seinen Hut nehmen. Man United wird dieses Duell deshalb ganz genau beobachten.