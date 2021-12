Manchester United : Rangnick-Nachfolge: Erik Ten Hag steigt zum Favoriten auf

Ralf Rangnick feierte am Samstag seinen zweiten Sieg im zweiten Ligaspiel als Coach von Manchester United. Der Deutsche wird aller Voraussicht nach trotzdem nur bis zum Saison-Ende im Old Trafford an der Seitenlinie stehen. Seine Vorgesetzten haben sich offnebar auf Erik Ten Hag als Erben eingeschossen.

Der Niederländer überzeugt die Verantwortlichen in Manchester insbesondere durch zwei wesentliche Kennzeichen. Zum einen ist Ten Hag unglaublich erfolgreich mit Ajax Amsterdam. Seine Truppe holte in den letzten drei Spielzeiten zweimal das Double in den Niederlanden.

In der aktuellen Saison führt der Rekordmeister die Eredivisie abermals an und zeigte dazu noch einen Durchmarsch in der Gruppenphase der Champions League mit sechs Siegen aus ebenso vielen Begegnungen.