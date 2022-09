Premier League Manchester United: 5 Stars sollen verlängern - Cristiano Ronaldo geht leer aus

Nach einem mehr als holprigen Saisonstart fand Manchester United in den letzten Wochen wieder zurück in die Erfolgsspur. Die Klubbosse sehen nun, auf welche Spieler sie sich langfristig verlassen können. Mit fünf von ihnen wollen sie die Zusammenarbeit deshalb ausweiten.

Die gezogenen Optionen von Diogo Dalot, Luke Shaw und Fred müssen hingegen nicht zwangsläufig ein Signal für die Zukunft sein. Die Verantwortlichen erachten das Dreiergespann angeblich als austauschbar. Mit den Vertragsverlängerungen will United wohl eher höhere Ablösesummen für den Sommer herausschlagen.

Cristiano Ronaldo: Vertrag wird wohl nicht verlängert

Nach der Saison könnte sich zudem der Abgang von Cristiano Ronaldo (37) anbahnen. Beim Portugiesen steht es Manchester ebenfalls offen, den auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr per Option zu verlängern. Von dieser Möglichkeit hat man intern inzwischen jedoch angeblich Abstand genommen.

Während der fünffache Weltfußballer in der vergangenen Saison noch gesetzt war und als Top-Torjäger der Red Devils sein hohes Gehalt von knapp 30 Millionen Euro rechtfertigen konnte, ist CR7 unter Erik ten Hag nur eine Randerscheinung. In wettbewerbsübergreifend sieben Spielen verteilt auf lediglich 297 Spielminuten konnte er sich weder in die Torschützenliste eintragen, noch eine Vorlage verteilen.