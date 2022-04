Jurrien Timber (20) soll kommen : Manchester United: Hat Erik Ten Hag ein Ajax-Juwel im Gepäck?

Mike Verweij, Reporter der niederländischen Tageszeitung De Telegraaf, ist davon überzeugt, dass Ten Hag seinen Schützling Jurrien Timber mit ins Old Trafford brächte. Der 20-Jährige kompensierte in der Innenverteidigung den Abgang von Matthijs de Ligt und könnte in Manchester das Loch im Abwehrzentrum stopfen.

80-Mio-Mann Harry Maguire geriet bei Experten und Fans zuletzt immer stärker unter Beschuss. Die Rufe nach seiner Ablösung und einem neuen Nebenmann für Raphael Varane nehmen stetig zu. Selbst mit Erik Ten Hag an Bord wird die Verpflichtung von Jurrien Timber allerdings kein Selbstläufer.

