Man United: Hat Erik Ten Hag Amsterdams Topstürmer im Schlepptau?

Den Red Devils fehlt im Sturmzentrum ein Bandenspieler, der mit seiner körperlichen Präsenz Bälle festhalten und verteilen kann. Sebastien Haller ist ein solcher Spieler. Der frühere Frankfurter ist darüber hinaus extrem torgefährlich, wie seine 33 Pflichtspieltreffer in dieser Saison zur Genüge unter Beweis stellen.

Laut der Tageszeitung The Sun zeigt United Interesse an einer Verpflichtung. Der Wechsel zu Manchester United würde für Haller die Rückkehr in die Premier League bedeuten. Seine erste Zeit in England wird der Angreifer allerdings nicht sehr positiv in Erinnerung behalten haben.