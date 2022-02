Manchester United : Geht Cristiano Ronaldo? "Berater Jorge Mendes sprach mit United-Führungskräften"

Durch das dritte 1:1 in Folge rutschte Manchester United am letzten Spieltag aus den oberen vier Tabellenplätzen der Premier League heraus. Damit droht den Red Devils eine Saison ohne Champions League-Beteiligung. Dass es momentan so schlecht läuft, wird auch an Superstar Cristiano Ronaldo festgemacht, der mit dem Gedanken an einen schnellen Wechsel spielen soll.