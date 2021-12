Tom Heaton feiert Champions League-Debüt : "Verrückter Typ": Ralf Rangnick nach überraschender Entscheidung von United-Fans gefeiert

Vor dem Königsklassen-Spiel gegen die Young Boys aus Bern (1:1) stand Manchester United schon als Spitzenreiter der Gruppe F fest. Der neue Coach der Red Devils nutzte die Gelegenheit, um in der 68. Minute einen ganz besonderen Moment zu kreieren.

Torwart Tom Heaton wurde bei Manchester United ausgebildet und war bis 2010, auf dem Papier, ein Mitglied des Teams. Da er permanent an andere Vereine ausgeliehen wurde, kam der Keeper allerdings zu keinem einzigen Einsatz. Nach elf Jahren in der Fremde zog es den Engländer zu Beginn der Saison zurück zu seinen Wurzeln.

In der gestrigen Begegnung verhalf ihm der neue United-Trainer, Ralf Rangnick, dann zu seinem ersten Match in der Champions League. In der 68. Minute wurde er für Dean Henderson eingewechselt. Sicherlich ein großer Moment für den 35-Jährigen.