Manchester United : Ralf Rangnick setzt auf Nachwuchstalent Brandon Williams

Brandon Williams ließ sich zu Beginn der Saison von Manchester United an Norwich City ausleihen, um Spielpraxis zu sammeln. Das Vorhaben ging auf. Der Verteidiger ist bei den Kanarienvögeln gesetzt. Nach der Saison rechnet Uniteds Trainer aber mit einer Rückkehr ins Old Trafford.

Williams soll Manchesters Zukunft prägen

Was Ralf Rangnick mitteilte, sorgte für weitere Begeisterung. "Er sagte, er wisse von ihm, dass er ihn bewertet habe und dass er ihn definitiv wieder bei United haben wolle, sobald der Leihvertrag endet." Die Quelle entnahm diesen Worten eine eindeutige Botschaft. "Die Message lautete also: ‚Arbeite weiter hart und genieße das Spielen und du hast bei United eine große Zukunft vor dir‘."

Brandon Williams stammt aus der Nachwuchsabteilung der Red Devil und gab im Herbst 2019 sein Pflichtspieldebüt bei den Profis. Als die Spielminuten nach einem gelungenen Einstand immer weniger wurden, sah es schon so aus, als würde der Linksverteidiger seinem Jugendklub den Rücken kehren. Hätte er für Norwich City nicht so gut abgeliefert, wäre es wohl auch so gekommen.

Nach seiner Rückkehr nach Manchester wird Williams in einen erbitterten Konkurrenzkampf treten. Mit Luke Shaw und Alex Telles spielen zwei erfahrene Profis auf seiner Position, die ihren Platz nur ungern räumen wollen.