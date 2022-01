Manchester United : Marcus Rashford gibt Anthony Martial Botschaft mit auf den Weg

Für Anthony Martial war in der gut bestückten Offensive von Manchester United kein Platz mehr vorgesehen. Folgerichtig durfte der Angreifer zu einem neuen Verein wechseln. Die Leihe zum FC Sevilla ruft derweil nur positive Reaktionen hervor – auch bei einem langjährigen Mannschaftskameraden.

Nach seinem Abschied aus dem Old Trafford wünschte Rashford seinem Weggefährten nur das Beste für die Zukunft. "Viel Glück, mein Bruder", schrieb der Nationalspieler auf Twitter und schob noch ein Herz-Emoji hinterher.

Marcus Rashford lief seit 2015 gemeinsam mit Martial für die Red Devils auf. In diesem Zeitraum sammelten sie mit dem Team vier Trophäen ein, von denen der Europa-League-Titel die größte Errungenschaft bedeutete.

Am Dienstag bestätigte Manchester United, dass Martial bis zum Saisonende an den FC Sevilla ausgeliehen wird. Der Verein glaubt, dem Franzosen die bestmögliche Alternative gewährt zu haben. "Jeder bei United wünscht Anthony viel Glück für seine Zeit in Sevilla", hieß es.