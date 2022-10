Cristiano Ronaldo voller Tatendrang - Ten Hag blockt Nachfragen zum Eklat ab

Vor dem heutigen Europa-League-Spiel gegen Sheriff Tiraspol ist Cristiano Ronaldo (37) in das Aufgebot von Manchester United zurückgekehrt. Während CR7 dies mit einer Botschaft feiert, will dessen Trainer den Rummel um seinen Superstar am liebsten vergessen.

Auf weitere Kommentare zum zurückliegenden Disput wolle der Trainer nicht mehr eingehen. "Ich muss es nicht mehr machen, es ist erledigt, er ist zurück, konzentriert sich auf das Spiel, es ist wichtig, dass Cristiano dabei ist."

Die von ihm so wenig geschätzte Europa League stellt momentan den einzigen Wettbewerb dar, indem Ronaldo sich die Bezeichnung 'Stammspieler' verdient hat. An den bisherigen vier Spieltagen stand der Portugiese jedes Mal in der Startelf Manchesters. Hält die Serie an?