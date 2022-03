Premier League : Cristiano Ronaldo "ein gutes Vorbild" für alle bei Manchester United

Cristiano Ronaldo gilt als absoluter Musterprofi. Aus diesem Grund ist er in der Lage, auch im hohen Fußballalter noch herausragende Leistungen abzurufen. Den jüngeren Spielern von Manchester United ist er mit seiner Einstellung ein großes Vorbild, wie Hannibal Mejbri verriet.

In seinen Augen war die Rückkehr von CR7 ein Segen für ihn und seine jungen Kameraden. "Er ist ein großartiger Teamkollege. Wenn man einen Rat braucht, steht er zur Verfügung, da man jeden bei United um Rat fragen darf."

Der 19-Jährige absolvierte erst ein Pflichtspiel für die Red Devils, trainiert allerdings mit der Profimannschaft und somit auch mit seinem großen Idol. "Ich arbeite eng mit der Person zusammen, die in der Welt des Fußballs am härtesten gearbeitet hat: Cristiano Ronaldo", erklärte Mejbri der französischen Zeitung Onze Mondial nicht ohne Ehrfurcht.

Mejbri sprach eine ganze konkrete Situation an, in der ihm Ronaldo einen wertvollen Tipp gab. Der Mittelfeldspieler beobachtete einmal, wie sich der Superstar oben ohne in die Sonne legte und fragte ihn nach dem Grund.

Der Portugiese wies damals auf die Vitamine hin, die der Körper durch die Sonnenstrahlung aufnimmt. "Seit diesem Tag lege ich mich immer in die Sonne", gibt Mejbri zu, der nicht nur diese Angewohnheit seines Vorbilds imitiert. "Ich schaue mir auch seine Mahlzeiten an und versuche, das Gleiche auf meinem Teller zu haben. Er ist ein gutes Vorbild für die ganze Gruppe."

Manchesters Ersatzkeeper Lee Grant sprach bereits zu Beginn der Saison über Ronaldos positiven Einfluss. So würden sich die Spieler weniger Junkfood und Süßkram gönnen, da der 37-Jährige dies verschmäht.