Casemiro lobt "Besessenheit" von United-Trainer ten Hag

Die Red Devils haben nur eins der letzen neun Spiele verloren. Einen großen Anteil daran hat Casemiro, der seit dem Beginn dieser Glückssträhne in der Startelf zu finden ist. Dessen Trainer beeindruckt vor allem der ungezügelte Hunger des Südamerikaners, der selbst nach fünf Champions-League-Titeln noch nicht gestillt ist.

"Seine Siegesbesessenheit habe ich bei sehr wenigen Trainern erlebt", erklärte Casemiro dem Mirror in Bezug auf Erik ten Hag (52). Als Profi von Real Madrid spielte er bereits unter Weltklasse-Trainern wie Rafa Benitez (62), Zinedine Zidane (50) und zuletzt Carlo Ancelotti (63), weshalb das Kompliment für seinen neuen Coach hoch bewertet werden kann.

"Das gefällt mir sehr und das hat er vom ersten Tag an in jedes Spiel gebracht", lobte Ten Hag seinen Neuzugang. "Er wird für unser Team immer wichtiger. Ich habe es neulich gesagt, er ist der Zement, zwischen den Steinen, in und ohne Ballbesitz, man sieht ihn von Spiel zu Spiel wachsen."