Manchester United : Zlatan Ibrahimovic freut sich auf Elanga-Debüt in der Nationalmannschaft

Anthony Elanga feierte in dieser Saison seinen Durchbruch bei Manchester United. Der 19-Jährige wurde nun erstmals in die schwedische Nationalmannschaft berufen. Dort wird er wohl gemeinsam mit seinem Idol Zlatan Ibrahimovic auflaufen.

Dies wird jedoch nicht die erste Begegnung zwischen den beiden Fußballprofis darstellen. Vor einigen Jahren sprach Elanga "Ibra" in Manchester an, wie der Milan-Spieler auf der Pressekonferenz am Montag erläuterte.

Zum Glück verhalf der Teenager dem ratlosen Ibrahimovic auf die Sprünge. "Du hast mit meinem Vater Elanga gespielt' und dann hat alles geklickt und ich habe 'OK' gesagt und es hat mich glücklich gemacht, weil ich nicht der einzige Schwede in Manchester war, wir hatten einen anderen schwedischen Spieler."

Elanga wurde in dieser Saison schon 12-mal in der Premier League eingesetzt und erzielte dabei unter anderem zwei Treffer für Man United. Jetzt will der Newcomer auch in der Nationalmannschaft an der Seite von Idol Ibrahimovic durchstarten.