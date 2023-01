Manchester United: 95-Millionen-Einkauf Antony "ein YouTube-Fußballer"

"Das sind alles Tricks ohne Nutzen", kritisiert Darren Bent die Spielweise des Rechtsaußen und dessen häufig wirkungslose Tricksereien im Gespräch mit dem britischen Sender talksport. "Die Leute nennen diese Spieler YouTube-Fußballer. Ist er das? Schon ein bisschen", so der ehemalige Mittelstürmer von Tottenham, Derby und Aston Villa.

Während Darren Bent in seiner Karriere für seine Vereine in England über 200 Tore erzielte, kommt Antony nach elf Premier-League-Spielen auf drei Treffer. Eigentlich eine ordentliche Quote für einen Neuzugang, der sich an die Premier League noch gewöhnen muss. Allerdings traf er zuletzt Anfang Oktober. Seitdem zeigt Antonys Formkurve nach unten.

Erik ten Hag lobt Antony

Erik ten Hag zeigte sich mit den Leistungen seines Neuzugangs zuletzt dennoch zufrieden. "Er hat ein wirklich gutes Spiel gemacht und war eine Gefahr für die Abwehr des Gegners" sagte der Cheftrainer von Manchester United nach dem 3:0 im Halbfinal-Hinspiel des Pokals gegen Nottingham Forrest.