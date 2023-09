Manchester United: Ex-Barça-Juwel Marc Jurado kehrt nach Spanien zurück

Marc Jurado verlässt Manchester United in Richtung Barcelona - Foto: / Getty Images

Manchester United verliert mit Marc Jurado (19) ein Abwehrtalent, der Rechtsverteidiger wechselt in seine Heimat zu Espanyol Barcelona in die zweite Liga. Der 19-Jährige schaffte bei den Red Devils seinen Durchbruch nicht und will sich nun in Spanien im Profifußball durchsetzen.

Marc Jurado galt seit seinem Wechsel im Sommer 2020 vom FC Barcelona zu Manchester United als großes Juwel, trotz seines Talents gelang es dem jungen Rechtsverteidiger nicht, sich in England durchzusetzen. Zwar nahm der Youngster an der Vorbereitungstour mit den Profis teil, jedoch konnte er sich keinen Kaderplatz für die aktuelle Saison erkämpfen und verlässt den Verein nun dauerhaft. In Seiner Zeit in Manchester bestritt der 19-Jährige für den Nachwuchs der Red Devils 86 Spiele, jedoch kein einzige für die Profimannschaft. Ausweg Spanien Einen Ausweg hat Jurado nun in seiner spanischen Heimat gefunden, der geborene Katalane schließt sich mit Espanyol Barcelona einen ambitionierten Zweitligisten an und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2028. Bei Espanyol will er den sofortigen Aufstieg schaffen und sich selbst in den Fokus der spanischen Jugendnationalmannschaft spielen.

Unter Erik ten Hag schaffte Marc Jurado seinen Profi-Durchbruch nicht - Foto: froarn / Shutterstock.com