Manchester United : Manchester United auf Trainersuche – engere Auswahl umfasst 4 Kandidaten

Im Zuge der offiziellen Übernahme durch Ralf Rangnick Anfang Dezember ist von allen Seiten klar kommuniziert worden, dass es sich dabei lediglich um eine Übergangslösung bis zum Ende der laufenden Saison handle. Der 63-Jährige soll Manchester United im Anschluss für zwei Jahre beratend zur Seite stehen.

Die Red Devils sondieren deshalb den Trainermarkt. Laut The Athletic befindet sich das Quartett bestehend aus Mauricio Pochettino, Erik ten Hag, Luis Enrique und Julen Lopetegui in der engeren Auswahl. United wolle sich in seinem Auswahlprozess auf Trainer konzentrieren, die Erfahrung darin haben, große europäische Klubs zu trainieren.