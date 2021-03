John Murtough kommt : Manchester United bestätigt: Zwei Manager heuern im Old Trafford an

Schon seit Längerem plant Manchester United die Führungsetage umzustrukturieren und einen für englische Verhältnisse noch immer seltenen Sportdirektor zu installieren. Der Rekordmeister hat nun Nägel mit Köpfen gemacht und John Murtough in der neu geschaffenen Position bestätigt.

In Zukunft wird also nicht mehr Geschäftsführer Ed Woodward die Kaderplanung verantworten. Schon seit Jahren wollte United diese konzeptionelle Umstellung vornehmen, immer wieder wurden auch schillernde Namen mit einem Engagement verbunden.

"Es ist ein Privileg, Teil dieses Prozesses zu sein, und eine Ehre, die Fußballabteilung von Manchester United zu leiten, an der Seite von Ole, Casey und so vielen anderen wirklich herausragenden Mitarbeitern zu arbeiten, die sich alle für den Erfolg dieses Vereins einsetzen", wird Murtough im dazugehörigen Statement zitiert.

Murtough arbeitet seit 2013/14 für den aktuellen Zweiten der Premier League und zeigte sich bisher in seiner Funktion "Head of Football Development" für die Entwicklung des Fußballs im Verein zuständig. Mit Darren Fletcher bekommt Murtough einen ehemaligen United-Spieler an die Seite gestellt.

Fletcher spielte 15 Jahre lang aktiv für Englands Rekordmeister, künftig wird der Schotte als Technischer Direktor amten. Beide werden mit Ole Gunnar Solskjaer im engen Austausch stehen, in Sachen Transfers hat der Trainer jedoch das letzte Wort.