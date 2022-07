Antony soll kommen Manchester United bietet 60 Millionen, doch Ajax fordert deutlich mehr

Manchester United will nach Linksverteidiger Tyrell Malacia (22, kommt von Feyenoord Rotterdam) erneut in der Eredivisie wildern. Flügelspieler Antony ist als Transferziel auserkoren. Allerdings liegen die Vorstellungen von dessen Verein Ajax und den Red Devils noch weit auseinander.

Erik ten Hag will übereinstimmenden Medienberichten zufolge Antony als neuen Stürmer ins Old Trafford holen. Der neue Übungsleiter kennt den Brasilianer aus gemeinsamen Zeiten bei Ajax Amsterdam bestens.

Ajax Amsterdam müssen die United- Verantwortlichen noch überzeugen. Mit dem Spieler selbst sind sich die Briten dem Vernehmen nach bereits einig, Antony will in die Premier League und zu Manchester United.

Der niederländische Meister will den trickreichen Flügelspieler am liebsten behalten. Ten Hags Nachfolger Alfred Schreuder hofft auf einen Verbleib. Antonys Vertrag in der Grachtenstadt ist noch bis 2025 datiert.