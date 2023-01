Manchester United bietet für Joao Felix – Atletico Madrid verlangt das Dreifache

Joao Felix will das Wanda Metropolitano dreieinhalb Jahre nach seiner Ankunft verlassen, da sein Verhältnis zu Trainer Diego Simeone belastet ist. Der Angreifer kommt in der laufenden Spielzeit überwiegend als Joker zum Einsatz.

Berater Jorge Mendes hat dem Verein seines Klienten den Vorschlag aus England übermittelt. Atletico Madrid will auf das Angebot aber nicht eingehen - zumindest nicht zu den gebotenen Konditionen. Atleti fordert 12 Millionen Leihgebühr - das Dreifache dessen, was United ausgeben will.

Atletico Madrid will Borja Iglesias

Atletico Madrid hat in Matheus Cunha (23, Leihe an die Wolverhampton Wanderers mit Kaufverpflichtung in Höhe von 50 Millionen Euro) bereits einen Stürmer in der Winter-Transferperiode ziehen lassen. Sollte auch Joao Felix gehen, soll laut Marca Borja Iglesias als Ersatz kommen.

Borja Iglesias (29) steht noch bis 2026 bei Betis Sevilla unter Vertrag. Der ehemalige spanische Nationalspieler, der in laufenden Runde der Primera Division bereits acht Tore erzielt hat, soll zukünftig mit Alvaro Morata um die Rolle als Startelf-Mittelstürmer konkurrieren.