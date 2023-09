Manchester United bleibt bei Mason Greenwood auf Gehalt sitzen

Nach der Anzeige wegen versuchter Vergewaltigung blieb Greenwood bei United seit Februar 2022 außen vor. Die Red Devils suspendierten den Angreifer und beorderten ihn auch nicht wieder in den Kader, als die Anklage im vergangenen Februar fallen gelassen wurde.

Vor wenigen Wochen gab Manchester schließlich bekannt, dass Greenwood den Verein am liebsten noch im Sommer verlassen soll. Mit dem FC Getafe fand sich nun ein Abnehmer. Wie erfreut United darüber ist, seinen unerwünschten Angreifer los zu sein, wird indes in den Konditionen des Deals ersichtlich.

So erhob der 20-fache englische Meister beispielsweise keinerlei Leihgebühr. Des Weiteren übernimmt Manchester den Großteil von Greenwoods Gehalt, das sich insgesamt auf 350.000 Euro pro Monat bemessen soll.

Mason Greenwood: FC Getafe will einstigem Shootingstar zum Neustart verhelfen

Beim FC Getafe hob man unterdessen hervor, welch große Chance sich dem Neuzugang mit seinem Transfer bietet. "Der Wechsel ermöglicht es Greenwood, seine Karriere abseits von Manchester United wieder aufzubauen", heißt es in einem Statement des spanischen Erstligisten.

Dem früheren Star der Three Lions soll es in dem Vorort von Madrid außerdem an nichts mangeln. "Der Verein wird Mason und seiner Familie in dieser Übergangsphase weiterhin seine Unterstützung anbieten", versprachen die Verantwortlichen Getafes.

