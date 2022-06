Premier League Manchester United blitzt mit Riesenangebot für Darwin Nunez ab

Ein Cristiano Ronaldo reicht in der kommenden Saison nicht aus, um Manchester United sportlich wieder in die englische Spitzengruppe zu manövrieren. Da Edinson Cavani den Verein verlässt und die Zukunft von Anthony Martial in den Sternen steht, braucht United mindestens einen neuen Mittelstürmer.

Darwin Nunez hat es den Funktionären am Sir Matt Busby Way schon länger angetan. Das Werben um den Benfica-Ausnahmestürmer scheint sich jedoch äußerst schwierig und vor allem sehr kostspielig zu gestalten.

Manchester United soll mit einem ersten Angebot über ein Gesamtvolumen von stolzen 95 Millionen Euro zurückgewiesen worden sein. Darüber berichtet der portugiesische Journalist Paulo Catarro, der die Summe auf einen fixen Betrag von 75 Millionen Euro plus 20 Millionen Euro an Bonuszahlungen aufdröselt.