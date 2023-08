"Das ist Fußball pur": Premier-League-Star Bruno Fernandes schwärmt von anderer Liga

Bruno Fernandes (28) ist bei Manchester United zum Mannschaftskapitän aufgestiegen. Der Portugiese soll noch lange das Gesicht der Red Devils prägen. Eines Tages könnte es den Ausnahmekönner an den Zuckerhut verschlagen.

Im Januar 2020 legte Manchester United 65 Millionen Euro für den portugiesischen Nationalspieler auf den Tisch und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2026 aus. In dreieinhalb Jahren kommt der 28-Jährige auf mittlerweile 64 Treffer und 54 Vorlagen.

Ein Jahr später folgte der Transfer zu Udinese Calcio. Leihweise ging es für den Portugiesen zu Sampdoria Genua, 2017 wurde er fest vom italienischen Traditionsverein verpflichtet, um kurz drauf an Sporting Lissabon weiterverkauft zu werden.

Bruno Fernandes ist in seiner Karriere bereits weit rum gekommen. Nachdem er in der Jugendabteilung des portugiesischen Top-Klubs Boavista ausgebildet worden war, wechselte er 2012 nach Italien zu Novara Calcio.

Bruno Fernandes ist Fan des brasilianischen Fußballs

Bruno Fernandes könnte seine Treffer eines Tages in Brasilien erzielen. Gegenüber ESPN Brasil verhehlt der Offensivakteur seine Vorliebe für den Fußball am Zuckerhut nicht. "Wann immer ich kann, schaue ich mir den brasilianischen Fußball an, denn ich finde ihn attraktiv."

Es gebe große Qualität, viel Freude, Emotionen und Eins-gegen-eins-Duelle. "Das ist Fußball pur", schwärmt Fernandes. Zudem würden sich die brasilianischen Spieler auch in taktischer Hinsicht immer weiter entwickeln.

Einen Wechsel in die brasilianische Liga schließt der Portugiese nicht aus. "Ich spreche nicht gerne über die ferne Zukunft, aber es ist, wie ich sagte: Das ist ein attraktiver Fußball, sehr interessant", erklärte der torgefährliche Mittelfeldspieler und scherzte: "Das einzige Problem ist, dass die Reisen in Brasilien sehr lang sind."

Verwendete Quellen

ESPN Brasil