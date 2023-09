Manchester United: Bruno Fernandes stellt sich nach Pleite gegen den FC Bayern der Kritik

"Das war nicht genug, um dieses Spiel zu gewinnen", sagte der Mannschaftskapitän der Red Devils nach dem 3:4 in der Allianz Arena. Allerdings könne man "viele gute Dinge aus dem Spiel" mitnehmen.

United kassiert die nächste Pleite

Manchester United läuft seiner Form aktuell hinterher. In der Premier League setzte es zuletzt Niederlagen gegen FC Arsenal (1:3) und Brighton (1:3), in der Tabelle belegt der Rekordmeister nach fünf Spielen mit nur sechs Punkten den 13. Tabellenplatz. Drei der letzten vier Liga-Spiele verloren die Red Devils. In der Champions League sollte gegen den FC Bayern die Trendwende her.

Die Mannschaft von Erik ten Hag startete gut, kassierte aber durch Leroy Sane (28.) und Serge Gnabry (32.) zwei Gegentreffer. Nach dem Pausenpfiff konnte Neuzugang Rasmus Hojlund (49.) verkürzen, Harry Kane stellte nach einem zweifelhaften Elfmeterpfiff aber wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung her (53.). Casemiros später Anschlusstreffer brachte die Hoffnung kurz zurück (88.), Joker Mathys Tel (92.) machte aber den Deckel drauf, Casemiros zweiter Treffer war nur noch Ergebniskosmetik (95.).