Manchester United droht überraschender Abgang von Bruno Fernandes

Manchester United hat am Samstag einen glücklichen 1:0-Auswärtssieg über den FC Fulham gefeiert. Nach den zwei 0:3-Niederlagen zuvor könnte nun eigentlich wieder etwas Ruhe im Old Trafford einkehren. Ein Transferangriff auf Bruno Fernandes (29) bedroht den ungewohnten Frieden jedoch.

Der Saudi Arabian Public Investment Fond soll nach Angaben des italienischen Journalisten Rudy Galetti derzeit einen Wechsel von Fernandes im kommenden Sommer prüfen. Der Staatsfonds besitzt Anteile an den vier größten Klubs der Saudi Pro League: Al-Nassr, Al Hilal, Al Ittihad und Al Ahli.

Diese Namen sind Fußballfans in Europa spätestens seit der letzten Transferperiode ein Begriff. Mehrere Topstars wie Karim Benzema (35) oder Sadio Mane (31) wechselten im Sommer schließlich in die Wüste. Cristiano Ronaldo (38) zog es sogar schon im Winter von Manchester United zu Al-Nassr.

Fernandes soll seinem Landsmann Berichten zufolge im nächsten Jahr nach Saudi-Arabien folgen. Da der Preis im Mittleren Osten bekanntermaßen nur eine untergeordnete Rolle spielt, dürfte selbst der langfristige Vertrag (bis 2026) des Portugiesen kein Hindernis darstellen.

Manchester United: Bruno Fernandes ermöglicht Fulham-Sieg

Warum Bruno Fernandes in der Saudi Pro League so viel Ansehen genießt, wurde derweil am Wochenende abermals deutlich. Der Iberer traf gegen Fulham in der Nachspielzeit und bescherte seinem Team somit drei wichtige Punkte in der Meisterschaft.

Der neue United-Kapitän besticht obendrein seit seiner Ankunft in Manchester vor knapp drei Jahren durch konstante Leistungen. In 200 Pflichtspielen steuerte er 67 Tore und 57 Vorlagen bei, was ihn zu einem der besten Spieler der jüngeren Klubgeschichte macht.

