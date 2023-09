Erik ten Hag holt ehemaligen Schützling zu Manchester United

Die Red Devils konnten Amrabat am Deadline Day nämlich lediglich per Ausleihe von der AC Florenz loseisen. Wie The Sun erfuhr, zahlt der englische Traditionsklub in diesem Jahr zehn Millionen Euro für diesen Transfer. Im Sommer 2024 steht es United dann frei, beim Marokkaner die Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro zu ziehen.

Nach der Bekanntgabe seines Wechsels drückte Amrabat derweil seine immense Bewunderung für seinen neuen Arbeitgeber aus. "Es ist eine große Ehre, Spieler von Manchester United zu werden. Ich musste lange auf diesen Moment warten, aber ich bin jemand, der immer auf sein Herz hört und jetzt vertrete ich den Verein meiner Träume."

Manchester United: Sofyan Amrabat wird erneut unter Erik ten Hag spielen

Ganz besonders freut sich Amrabat auf das Wiedersehen mit United-Coach Erik ten Hag (53). Der Niederländer trainierte ihn bereits zwei Jahre beim FC Utrecht, bevor es beide im Jahr 2017 zu anderen Klubs zog.