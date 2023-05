Manchester United: Erik ten Hag gibt Harry Maguire deutlichen Hinweis

Harry Maguire ist mit 87 Millionen Euro Ablöse einer der teuersten Fußballer aller Zeiten, nie wurde mehr Geld für einen Innenverteidiger ausgeben. Sein Standing bei Manchester United hat allerdings in den vergangenen Monaten stark gelitten.

Unter Erik ten Hag sind Raphael Varane und Lisandro Martinez in der Abwehrzentrale gesetzt. Wenn Not am Mann ist, kam jüngst eher Victor Lindelof als Harry Maguire zum Einsatz. "Niemand wäre mit dieser Situation zufrieden", erklärt ten Hag gegenüber The Times zur Bankrolle des englischen Nationalverteidigers.

Maguire agiere in den Trainingseinheiten zwar stets mit 100 Prozent, nehme die Lage gut an und sei ein vorbildlicher Mannschaftskapitän, lobt ten Hag. Der niederländische Übungsleiter betont aber auch: "Er geht ihm nicht so gut."