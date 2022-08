Premier League Manchester United: Erik ten Hag lehnte Verpflichtung von Wijnaldum ab

Wie die britische Ausgabe des Pay-TV Senders Sky Sports in Erfahrung gebracht haben will, wurde Manchester United die Chance offeriert, Wijnaldum ins Old Trafford zu lotsen. Erik ten Hag habe diese Möglichkeit aber ausgeschlagen.

Wijnaldum heuerte nach einem unbefriedigenden Jahr in Paris Anfang August 2022 auf Leihbasis beim AS Rom an. Manchester United sucht indes weiter nach einem neuen Mittelfeldspieler. Frenkie de Jong gilt als Wunschlösung von Erik ten Hag, der niederländische Nationalspieler will Barcelona aber nicht in Richtung Manchester verlassen.