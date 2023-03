Manchester United: Erik ten Hag trifft Übernahme-Interessenten

Mehrere Interessenten haben in den letzten Wochen ein Angebot für Manchester United abgegeben. Zu ihnen gehört auch der britische Milliardär Jim Ratcliffe (70), der am Freitag sogar die Ehre hatte, Erik ten Hag (53) zu treffen.

Ratcliffe unterhielt sich mit ten Hag auf dem Trainingsgelände in Carrington. Der United-Coach bestätigte später, dass es ein Treffen gegeben hat. Auf eine Diskussion über die neuen Klubbesitzer wollte sich der Trainer allerdings nicht einlassen.

"Meine Aufgabe in diesem Moment ist es, mich auf das Spiel zu konzentrieren, also lasst uns über das Spiel sprechen, es ist eine große Sache und wir müssen uns darauf vorbereiten", erklärte ten Hag gegenüber Reportern. Die Red Devils trafen am Sonntag im Viertelfinale des FA Cup auf den FC Fulham (3:1).

Manchester United könnte von Katar übernommen werden

Einen Tag vor Ratcliffes Gespräch mit Erik ten Hag, traf Scheich Jassim Bin Hamad Al Thani (44) am Klubgelände Uniteds ein. Der ehemalige katarische Thronfolger will den Traditionsverein ebenfalls übernehmen.

Berichten zufolge gaben die Araber bereits ein erstes Angebot über ca. 5,6 Milliarden Euro ab. Im Wettbieten mit Ratcliffe und anderen Interessenten könnten sie ihre ursprüngliche Offerte aber noch einmal erhöhen.

Ratcliffe würde dann wahrscheinlich die Segel streichen. Der Unternehmer scheiterte erst im letzten Jahr beim Versuch, den FC Chelsea zu erwerben. Damals bot Ratcliffe knapp fünf Milliarden Euro für die Blues und musste sich letztlich dem US-Amerikaner Todd Boehly geschlagen geben.

