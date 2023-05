Manchester United erwägt Rekordangebot für neuen Stürmer

"Wir haben Spieler, die diese Rolle spielen können, aber wir brauchen auf jeden Fall einige Offensivspieler, die wirklich etwas bewirken können", sagte Erik ten Hag und fügte an: "Qualitätsspieler, die unsere Frontlinie verbessern."

Der Trainer von Manchester United wurde im Rahmen dessen auf seine Sturmreihe angesprochen, die er zuvorderst in der Mitte nicht ausreichend gut besetzt sieht. Also heißt es: nachlegen. Unmengen an Stürmern sind bereits an der Gerüchtebörse gehandelt worden. Mit einem könnte es nun ernst werden.

Goncalo Ramos von Benfica Lissabon im Visier - wird er teurer als Pogba?

Nach Informationen des Mirror bereitet United ein Angebot für Goncalo Ramos (21) vor, das bis zu 115 Millionen Euro schwer sein könnte. Sollte dieses Summe tatsächlich erreicht werden, würde es einen neuen Rekordtransfer nach sich ziehen. Dieser ist momentan Paul Pogba, der einst für 105 Millionen Euro verpflichtet wurde.