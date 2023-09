Jadon Sancho auf Konfrontationskurs – verlässt er Manchester United in Richtung Wüste?

Jadon Sancho (23) hat am Sonntag überraschend nicht im Kader von Manchester United gestanden. Bei der 1:3-Niederlage gegen den FC Arsenal verzichtete Erik ten Hag (53) wegen schlechter Trainingsleistungen auf den Offensivspieler. Der Betroffene widersprach seinem Trainer anschließend jedoch via Social Media.

Nach dem Match wurde ten Hag in London auf die Nicht-Nominerung Sanchos angesprochen und lieferte eine ganz nüchterne Erklärung dafür ab. "Wir haben Jadon aufgrund seiner Leistungen im Training nicht mitgenommen", sagte der United-Coach bei Sky Sports.

"Bei Manchester United muss man jeden Tag ein bestimmtes Niveau erreichen. Deshalb wurde er für dieses Spiel nicht ausgewählt", schob ten Hag hinterher und deutete damit an, dass Sancho lediglich dem harten Konkurrenzkampf im Kader der Red Devils zum Opfer fiel.

Jadon Sancho sieht sich als "Sündenbock" bei Manchester United

Der zu Hause gelassene Sancho wies die Vorwürfe seines Trainers indes auf X (vormals Twitter) noch am Sonntag zurück. "Ich werde nicht zulassen, dass Leute Dinge sagen, die völlig unwahr sind, ich habe mich diese Woche im Training sehr gut verhalten", polterte der Brite, der in Manchester seiner Meinung nach zu oft den Schwarzen Peter zugeschoben bekommt. "Ich bin seit langem ein Sündenbock, was nicht fair ist!"