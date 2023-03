Manchester United fÃ¤hrt die nÃ¤chsten Titel ein

Marcus Rashford ist "Premier League Player of the Month" im Februar 2023 - Foto: / Getty Images

Manchester United hat in England längst zu alter Stärke zurückgefunden. Neben dem gewonnenen Ligapokal bestätigen zwei neue Titel den Aufwärtstrend, den das Team von Erik ten Hag (53) in den letzten Wochen zeigte.

Ten Hag selbst wurde in der Premier League für den Februar mit der Auszeichnung "Manager of the Month" geehrt. Der Niederländer setzte sich bei der Abstimmung gegen seine Kollegen Antonio Conte (53, Tottenham Hotspur) und Marco Silva (45, FC Fulham) durch.

Manchester blieb im Februar in der Liga ungeschlagen, fuhr drei Siege und ein Unentschieden ein. Insgesamt verlor United nur eins der letzten 13 Pflichtspiele. Ein Architekt dieses Erfolgs ist Marcus Rashford (25). Für seine starken Auftritte im Vormonat wurde der Angreifer zum "Premier League Player of the Month" ernannt. Ihm gelangen im Februar fünf Tore in vier Ligapartien.

Manchester United schnappte sich Ligapokal

Auf seine Auszeichnung reagierte Marcus Rashford gewohnt bescheiden. "Alle, die gewählt wurden, verdienen es, zu gewinnen, es macht mich natürlich sehr stolz, dass ich es dreimal geschafft habe", erklärte der Engländer auf der Vereinswebsite.