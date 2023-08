Manchester United fragt wegen Marcos Alonso bei Barça an

Marcos Alonso erhielt am Wochenende ein Mandat in der Barça-Startelf. Sein letztes? Manchester United soll wegen eines Transfers verhandeln.

Alonso hatte bisher nie den Eindruck erweckt, Barça verlassen zu wollen. Im März verlängerte er seinen Vertrag bis 2024 plus Option auf eine weitere Saison. Der 32-Jährige konnte zudem endlich für diese Saison registriert werden.

Marcos Alonso ist ein Thema beim englischen Rekordmeister, wird in England berichtet. Dem Journalisten Christian Falk zufolge ist es bereits zu einer United-Kontaktaufnahme mit dem FC Barcelona gekommen, die Verhandlungen laufen.

Marcos Alonso will Barça eigentlich nicht verlassen

Und stand prompt beim 3:1 in Villarreal in der Startelf. Alonso spielte hinten links durch. Barça will seinen Gehaltsetat noch entlasten, der ehemalige spanische Nationalspieler soll sechs Millionen Euro im Jahr verdienen.

ESPN zufolge verfolgt Alonso allerdings nicht die Absicht, Barça in den kommenden Tagen zu verlassen – ungeachtet der Angebote und Anfragen, die ihn bis zum Deadline Day am Freitag noch erreichen könnten.

